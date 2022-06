¿Qué dice la canción que Silvio Rodríguez le dedico a AMLO?

Tras ocho años de ausencia, el cantautor de la nueva trova, Silvio Rodríguez deleitó a miles de asistentes que abarrotaron el Auditorio Nacional la noche de ayer, en la cual, le dedicó una canción al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Silvio Rodríguez antes de cantar “El Necio” hoy en el Auditorio Nacional:



Esta canción se la dediqué algún día a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel (@lopezobrador_) ❤️ — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) June 7, 2022

¿Cuál fue la canción que Silvio Rodríguez le dedicó a AMLO?

Se trata de la canción El Necio y así fue cómo se la dedicó.

Esto es algo que merece toda la gente consecuente. No es para grandes hombres, a veces es para hombres que parecen ser insignificantes o mujeres extraordinarias que se sacrifican por los hijos. Una vez se la dediqué a Fidel y hoy se la dedico a Andrés Manuel.

Tras estas palabras, el trovador fue muy ovacionado.

Silvio Rodríguez le dedicó ‘El necio’ @lopezobrador_ en la presentación en el Auditorio Nacional: “Es una canción para la gente consecuente (…) Una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel". pic.twitter.com/Z5ezVqQkPd — Tito (@ZuritaCarpio) June 7, 2022

¿Qué dice la canción de “El Necio”?

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso



Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino



Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

El Necio

La cantante Vivir Quintana abrirá concierto de Silvio Rodríguez en Zócalo CDMX

El cantautor y poeta cubano, Silvio Rodríguez se presentará de forma gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) el próximo 10 de junio, donde la cantautora mexicana Vivir Quintana, autora del tema Vivir sin miedo será la encargada de abrir el evento.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el concierto de Silvio Rodríguez el día 10 de junio, “día en donde lamentablemente en 1971 ocurrió una masacre de estudiantes (halconazo) en nuestra ciudad”, conmemorará el suceso.

