Belinda y Diego Boneta protagonizarán en serie de Paco Stanley

Prime Video lanzará una serie sobre los hechos ocurridos entorno a la muerte de Paco Stanley, presentador de televisión que fue asesinado el 7 de junio de 1999, luego de su programa.

Los actores Luis Gerardo Méndez, Belinda y Diego Boneta serán los protagonistas de dicho proyecto en el que se narrarán los hechos violentos que cambiaron a México.

En redes sociales, Belinda compartió una nota exclusiva publicada por Deadline en la que se informó la participación de los actores sin dar detalles a quienes interpretarán de las personas cercanas al comediante de TV Azteca.

“Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90’s”, escribióla cantante sobre el proyecto.

“La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país”, dijo Alonso Aguilar, jefe de Amazon Originals, Prime Video México, a Deadline.

Humberto Hinojosa de Luis Miguel, la serie, será el director de la serie que tendrá seis episodios en los que se explicarán los hechos que llevaron a la muerte de Paco Stanley.

Alexandro Aldrete de La casa de la Flores y Rodrigo Patterson de Bad Hombre serán los encargados del guión mientras que Pablo Cruz llevará la producción.

Mario Bezares habla sobre la serie de Paco Stanley

Tras el anuncio de la serie Mario Bezares, quien era amigo de Paco Stanley y estuvo en prisión año y medio señalado por el asesinato, dijo que había consultado a sus abogados.

“En estos momentos, por instrucciones de mi abogado, y toda vez que la producción de la serie no me buscado a mí, para ninguna situación de permisos o acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir hasta en tanto sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer, agradezco mucho su interés”, dijo.

“Gracias por buscarme y conocer mi opinión. En cuanto tenga algo que declarar se los haré saber en una conferencia de prensa”, añadió en redes sociales.

