Belinda regresa a la pantalla con ‘Bienvenidos al Edén’ en Netflix

Uno de los estrenos de mayo de Netflix, llegó este viernes con la serie Bienvenidos al Edén, el cual marca el regreso de la cantante Belinda a la pantalla, luego de años de no hacerlo.

Bienvenidos al Edén trata sobre un grupo de jóvenes asiste a una exclusiva fiesta en una isla remota. Pero lo que allí les espera está lejos de ser paradisíaco, pues quedan atrapados y deben buscar la manera de salir de ahí; esta es la nueva apuesta de Netflix en dramas juveniles de élite.

Belinda es uno de los personajes principales e interpreta a África, una chica que va a la fiesta de la Fundación, además es muy fiestera y alocada.

Las grabaciones de la serie iniciaron el el 22 de febrero de 2021 y se realizan en distintas localizaciones españolas como Barcelona , Alicante y Lanzarote, después, el rodaje se trasladó a San Sebastián a finales de mayo.

¿Cuántos capítulos tiene Bienvenidos al Edén?

1.- El viaje de tu vida

2.- Evaluación

3.- Fiesta de despedida

4.- La otra orilla

5.- Tormenta

6.- Rebelión

7.- Lilith



8.- El viaje de vuelta

Belinda lanza canción tras terminar con Christian Nodal

Belinda había estado en el ojo del huracán, tras cancelar su compromiso con Christian Nodal hace unos meses, pero dicho rompimiento también la trajo de regreso a la música con el demo de una canción llamada Mentiras Cabrón, en la que habla de alguien que durante la relación la controlaba y trataba de hacerla sentir menos.

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, dice la canción al comienzo.

Belinda acusa en la canción a dicha persona de mentir y de estar en constante pelea y afirma que será esa otra persona quien la busque y la extrañe.

“Yo se que tú vas a extrañarme A enloquecerte por las noches Pensando en quien va a acompañarme, va a cuidarme Después vas a querer llamarme”, agregó

Apenas el pasado 18 de febrero, Belinda publicó diversos de tuits en los que acusó que tras su rompimiento con Christian Nodal “personas públicas y de medios de comunicación” se han excedido al punto de expresar comentarios que deben entenderse como “violencia de género”.

