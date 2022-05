Llegó la primera muñeca Barbie transgénero, inspirada en Laverne Cox

¡Histórico! Mattel dio a conocer el lanzamiento de su primera muñeca barbie transgénero, inspirada en la actriz Laverne Cox, con la que busca visibilizar la inclusión y generar que las personas se sientan identificadas.

Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel, informó que están orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y aceptación en todas las edades “y para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura de una colección de homenaje a Barbie”. expresó.

La nueva muñeca de Barbie rinde homenaje a la trayectoria profesional de Laverne Cox y el papel que ha desempeñado como activista por los derechos de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos.

La actriz Laverne Cox dijo que no puede esperar a que los fanáticos vean su muñeca en los estantes y la agregen a su colección. “Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera”.

¿Quién es Laverne Cox?

Laverne Cox es una actriz estadounidense y productora de televisión, tiene 12 años de carrera y ha defendido los derechos de la comunidad LGBT+. Participó en la exitosa serie Orange is the New Black interpretando a Sophia Burset. Laverne fue la primera actriz transgénero en ser nominada al premio Emmy.

Barbie presenta su colección de muñecas más inclusiva

A partir de junio del 2022, Barbie tendrá su colección de muñecas más inclusiva hasta la fecha con el propósito de seguir seguir promoviendo la diversidad, la igualdad, la empatía y el respeto en las niñas y los niños.

La colección Barbie Fashionistas ya había presentado más de 175 looks, entre los que se pueden encontrar distintos tonos de piel, colores de ojos, tipos de cuerpo, discapacidades y estilos, ideales para que las niñas y los niños puedan elegir dentro de un diverso mundo en el que todos tienen cabida, sin embargo, la colección de Barbie de este 2022 incluye a una muñeca con implante coclear, muñecas con distintos tipos de cuerpo, una nueva Barbie con pierna protésica y un Ken con vitiligio.

Lisa McKnight destacó la importancia de que las niñas y los niños jueguen con esta diversidad de muñecas.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

ldb