Corona Capital 2023: Estas bandas ya no estarán el el festival

A pocos días del festival Corona Capital 2023 , se han anunciado modificaciones significativas en su cartel, con bandas que ya no se presentarán en esta edición y otras nuevas que se agregan. El evento se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Bandas que se han retirado del festival:

Ben Howard

Sofie Royer

NF

Jawny

Fletcher

Te recomendamos leer: 5 bandas imperdibles para el primer día del Corona Capital 2023 | VIERNES

Nuevas incorporaciones al cartel:

Major Lazer

Major Lazer es un proyecto musical de música electrónica creado por los productores estadounidenses Diplo y Switch. Han sido conocidos por su influencia en los géneros de dancehall, reggae y electrónica, y han colaborado con varios artistas prominentes en la industria musical.

Chromeo

Chromeo es un dúo musical canadiense formado por David Macklovitch y Patrick Gemayel. Son conocidos por su estilo único de música electrónica que fusiona elementos de funk, dance-pop y synth-pop. Han lanzado varios álbumes aclamados por la crítica y son reconocidos por su energética presencia en el escenario.

Suki Water House

Suki Waterhouse es una modelo, cantante y actriz británica. Nació el 5 de enero de 1992 en Londres, Reino Unido.

Just Mustard

Just Mustard es una banda de rock alternativo originaria de Irlanda. Han ganado reconocimiento por su estilo shoegaze y post-punk, caracterizado por su sonido atmosférico y envolvente. La banda ha recibido elogios por su originalidad y creatividad musical.

Cassia

Cassia es una banda de indie pop originaria de Mánchester, Reino Unido . Su música se caracteriza por ritmos alegres y pegajosos, combinados con letras reflexivas. Han ganado popularidad en la escena musical indie y han cautivado a audiencias con su estilo fresco y enérgico.

Busty and the Bass

Busty and the Bass es una banda de música funk y soul originaria de Montreal, Canadá. Han ganado reconocimiento por su estilo vibrante y su habilidad para fusionar varios géneros musicales en su música. La banda ha lanzado álbumes y sencillos que han sido bien recibidos por la crítica y el público.

Hasta el momento, los horarios de actuación de las bandas no han sido anunciados, lo que ha generado gran expectación entre los asistentes que desean planificar su itinerario. A pesar de los cambios, el festival promete una experiencia musical inolvidable con cabezas de cartel como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.