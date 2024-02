BamBam prepara su gira mundial y las dos escalas que tendrá en México

Los fans de México están llenos de energía, es lo primero. Tengo su completo apoyo en todo, en los shows cantan, se divierten todo el tiempo, es lo que amo de ellos. Lo segundo es que son muy leales a los artistas. Yo sé que tengo haters también y cuando ellos me dicen algo, los fans de México salen y me salvan de los haters, me protegen, son muy leales. Y la tercera, creo que es por la cultura, más que fans son como familia.