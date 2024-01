Conoce las razones por las que Schwarzenegger no hizo ‘Plan de escape 2′ junto a Stallone

Fue en 2013 que dos de los actores de acción más famosos de todos los tiempos compartieron pantalla, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone protagonizaron la película Plan de escape, largometraje que logró recaudar 137 millones de dólares, considerándose un éxito y esto llevó a crear una secuela, pero el público notó que faltaba Schwarzenegger.

Ante la falta de Schwarzenegger en Plan de escape 2, muchos pensaron que el famoso actor habría peleado con Sylvester Stallone durante el rodaje de la primera cinta, pero ahora el actor de Depredador ha revelado los temas reales para que no participará en la secuela de esta famosa película.

Schwarzenegger eligió una cinta sobre Plan de escape 2

En un principio se esperaba que Schwarzenegger retomará su papel de Emil Rottmayer, aunque finalmente descartó participar en la secuela por participar en otros proyectos, como el reality The New Celebrity Apprentice. Y aunque esto pareció una loca idea, fue la mejor decisión de Arnold Schwarzenegger pues Plan de escape 2 fue un rotundo fracaso en la taquilla.

El propio Stallone quien deseaba crear un saga de estas cintas calificó Plan de escape 2 como “la peor producción en la que he tenido la desgracia de participar”. Muchos se preguntaron que paso con el personaje de Schwarzenegger tras terminar Plan de escape; y en la sinopsis de Plan escape 3 compartida por Stallone se comenta que sucedió.

Al final del primer filme se descubre que Rottmayer en realidad es Victor Mannheim, el objetivo de los villanos. Tras escapar de la cárcel, Mannheim regresa a su cruzada, aunque su destino no se aborda en la secuela. Aunado a esto, Ray Breslin (Stallone) le dice a Emil Rottmayer (Schwarzenegger) “espero no volver a verte nunca más”, algo que tiene sentido para que Arnold no participará en la secuela.

