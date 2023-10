Un músico pide quitar a Karol G para no molestar a Anuel AA

Han pasado poco más de dos años desde que Anuel AA y Karol G terminaron su relación después de un largo romance, y sin duda hasta ahora da mucho de qué hablar, por lo que fue un amigo del reguetonero quien en medio de un live pidió a los fans quitar una canción de la Bichota, lo que deja muy en claro su postura en medio de los dramas que siguen protagonizando los famosos.

Estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los nuevos representantes del género urbano, conocido como Hades 66, quien también es puertorriqueño y decidió mostrar un rasgo de solidaridad con el intérprete de 30 años, pues al parecer a este ya no le gusta escuchar ni una sola canción de la estrella nacida en Medellín, Colombia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Este video generó una gran polémica porque coincidió con las imágenes del exesposo de la rapera Yailin la más viral, quien luce en una cama de hospital, pues él mismo fue quien las compartió a través de su cuenta de Instagram y compartió el difícil momento de salud por el que está atravesando, pues al parecer tuvo que ser operado de urgencia.

La imagen ha rebasado los cinco millones de likes de parte de los fans, así como miles de comentarios en dándole mandaron los deseos y una pronta recuperación: “Gracias a Dios estoy vivo y es lo único que importa”, es un fragmento del texto en donde el intérprete comparte con sus seguidores lo que le ha sucedido.

El cantante puertorriqueño que apoya a Anuel AA

Fue a través de una transmisión en vivo, en donde Hades 66 se encontraba respondiendo las preguntas de algunos fans, pero mientras hablaba, se podía escuchar de música a varios artistas del género urbano y dentro de ellos se pudo identificar la voz de Karol G, por lo que el boricua reaccionó de inmediato y pidió quitarla:

Mala mía Anuel, cambia eso, pa’l carajo que a Anuel no le gusta que estén poniendo a la Karol. -Mencionó, algo que sucedió de manera inmediata para dar paso a una de las canciones del puertorriqueño y líder del movimiento ‘Real hasta la muerte’.

Lo que si es un hecho es que el video también ha recibido un gran numero de comentarios en contra de los fans de la colombiana, pues aseguran que son personas externos a ella y a Anuel los que no superan la relación que hubo entre ellos, por lo que piden al músico no meterse en temas en los que no puede opinar.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.