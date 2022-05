Quién es la latina que interpreta a América Chávez en ‘Dr. Strange’

Hace apenas unos días, llegó a la pantalla grande la nueva película de Marvel que además de retomar a icónicos personajes como Dr. Strange, Wanda y Wong, llamó la atención por el debut de América Chávez, una heroína latina que solo existía en los cómics.

Se trata de Xochitl Gomez, una joven actriz que además de la famosa cinta de Dr. Strange en el Multiverso de la Locura ha participado en otras producciones como Shadow Wolves, The Baby-Sitters Club y Gentefied.

Conlleva mucha responsabilidad originar un personaje a raíz de un cómic, en la película es más joven que en la versión de los cómics así que tuve que hacer que el personaje tuviera menos experiencia.

Actriz latina se suma al universo de Marvel

A pesar de que la joven actriz de 16 años ha tenido una carrera actoral pequeña, hoy ya forma parte del grupo de actores que ha tenido la oportunidad de pertenecer al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En algunas entrevistas Xochitl Gomez ha contado el proceso por el que tuvo que pasar para obtener el papel de América Chávez en la icónica película de Dr. Strange en el Multiverso de la Locura.

Ahondó en que no fue un proceso fácil; incluso llegó a pensar que no obtendría al personaje, porque pasó cerca de medio año en el que no tuvo noticias sobre la producción. Sin embargo, ella no perdió la esperanza y siguió entrenando para mantenerse en forma y poder realizar sin problemas las escenas de acción.





Además, compartió que desde pequeña, su madre la impulsó a tomar clases de artes marciales, pues estaba segura de que esto le abriría la posibilidad de obtener otros papeles que requerían este tipo de preparación.

Varios meses después le pidieron realizar una segunda audición para el personaje de América Chávez. Así fue que un día recibió una llamada de su agente con el mensaje “Bienvenida al universo de Marvel” y confesó que su emoción fue tanta que tomó un par de semanas para procesar todo; por fin la joven latina había obtenido el papel de superheroína.

¿Quién es América Chávez, la heroína latina de Marvel?

El personaje de América Chávez apareció por primera vez en el cómic “Vengeance”, editado en 2011, en el que se narra que proviene de un universo paralelo donde fue criada por dos madres, a las que abandonó accidentalmente cuando descubrió que puede viajar a otros universos.

Entre las habilidades de esta superheroína, además de su capacidad de abrir portales con forma de estrella entre las diferentes realidades, y viajar por el multiverso, destaca su superfuerza, resistencia y velocidad, así como el poder de volar.

En su intento por abanderar la diversidad, Marvel ha presentado a esta heroína con guiños al colectivo LGTBIQ, aunque su sexualidad nunca se ahonda abiertamente en la cinta, que han provocado que en países como Arabia Saudí se vete su estreno.

