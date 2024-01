El broche que utilizó Jeremy Allen White que hace referencia a Rosalía y Rauw Alejandro

La gala de los Critics Choice Awards 2024 no solo destacó por la excelencia cinematográfica, sino también por la moda deslumbrante que vistieron las celebridades en la alfombra roja. Entre los momentos más comentados de la noche, el actor Jeremy Allen White se llevó la atención con un atuendo impecable y un broche que encendió la chispa de la curiosidad entre los espectadores.

El protagonista de The Bear fue captado horas antes del evento compartiendo un beso con la cantante Rosalía, confirmando así su relación. Sin embargo, el detalle que captó la atención de todos fue el broche boutonnière en forma de amapola que lució en el ojal de su traje Saint Laurent. Esta exclusiva creación de Elsa Peretti para Tiffany & Co no solo aportaba un toque colorido a su look, sino que también generó especulaciones sobre su significado.

Jeremy Allen White and Rosalia in Los Angeles, CA. pic.twitter.com/BHDWwKQSgl — 21 (@21metgala) January 12, 2024

¿Un mensaje para Rauw Alejandro?

El broche, que algunos interpretaron como un romántico gesto hacia Rosalía , podría tener una capa adicional de simbolismo. Usuarios en redes sociales notaron que Rauw Alejandro, expareja de la cantante, llevó el mismo broche en los Latin Grammy de noviembre de 2022, cuando aún estaban juntos. En esa ocasión, el puertorriqueño lo incorporó a su elegante traje negro con camisa blanca y corbata negra, optando por la versión de brillantes de este lujoso accesorio.

La elección de Jeremy Allen White de lucir el mismo broche podría ser interpretada como un mensaje hacia Rauw Alejandro , generando especulaciones y memes en redes sociales. La incógnita sobre si se trata de una coincidencia o un gesto deliberado ha generado un debate entre los seguidores de estas estrellas.

