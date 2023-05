El cantautor español, Alejandro Sanz , publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que preocupó a sus seguidores en el cual indicó que no se encuentra bien emocionalmente. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, publicó

Alejandro Sanz indicó que “Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

El español de 56 años de edad, que actualmente está en una pausa de su tour “Sanz en Vivo”, finalizó su mensaje que comprende a las personas que se encuentran en esta situación:

Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual -finalizó el tuit del español.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

El responsable de éxitos como Amiga mía, Corazón Partío y Te lo agradezco, ya había dado indicios de que no se encontraba bien y había situaciones que lo perturban, expresó en Twitter que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música.

He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. “Entregado a la nada”, señaló su publicación.

Fans reaccionan a mensaje de Alejandro Sanz

El más reciente texto que el español compartió de inmediato generó preocupación entre sus fans, quienes no dudaron en expresarle su cariño en mensajes de ánimo y buenos deseos.

"¡Querido Alejandro Sanz, el amor todo lo puede! Cierra los ojos y trae a tu mente tu familia, tus fans, los queridos que han partido, las causas que ayudas, cuando fuiste rey mago... recuerda, es la fuerza del corazón, date tu tiempo y vuelve a encontrarte , te queremos -le indicó la asociación Nariz Roja, dedicada a apoyar a personas con cáncer.

Algunos fans agradecieron su sinceridad y su manera de dar visibilidad a los problemas de salud mental que tanta gente padece y a los que todo el mundo está expuesto, sin importar dinero, fama o profesión.

Alejandro Sanz terminará su gira en México

De febrero a marzo de este 2023, Alejandro Sanz, tuvo 15 presentaciones en distintas ciudades mexicanas, como Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, y en la Ciudad de México. Ya con su gira “Sanz en Vivo”, de abril a mayo, el cantante madrileño se presentó en países sudamericanos como Argentina, Brasil y Chile.

Twitter Alejandro Sanz cantó junto a María Elena Ríos “Cuando nadie me ve” en el Auditorio Nacional

Volverá a España a partir del 3 de junio para después regresar al continente americano. Su gira culminará en México donde comprometió cuatro shows: uno de ellos en Tijuana, Baja California, el 20 de octubre; Hermosillo, Sonora, 22 de octubre; en Culiacán, Sinaloa, el 27 de octubre y terminará en León, Guanajuato, el 29 de octubre.

