Muere Aaron Carter hermano de Nick Carter, integrante de Backstreet Boys

Durante la tarde del sábado 5 de noviembre, se confirmó la muerte de Aaron Carter, cantante y hermano menor de Nick Carter, integrante de la banda de música pop Backstreet Boys.

El motivo del deceso no ha sido detallado, pero según los informes del Departamento de Policía de Los Ángeles la celebridad fue encontrada en su tina de baño luego de que el 911 recibiera una llamada en la que se mencionaba que un hombre se había ahogado en su bañera.

Por el momento continuan las investigaciones para esclarecer la muerte del rapero, pues se descarta que haya podido tratase de un asesinato.

¿Quién era Aaron Carter?

Carter se adentró en la música desde muy pequeño, incluso antes de cumplrir los 10 años, su álbum debut Aaron Carter fue lanzado en 1997 y alcanzó el estatus de disco de oro.

Su siguiente álbum, Aaron’s Party (Come and Get It), fue lanzado en septiembre de 2000 y obtuvo triple platino. En él se incluían los sencillos “I Want Candy”, “Aaron’s Party (Come Get It)” y “That’s How I Beat Shaq”.

Sin embargo la música no fue su único talento, el hermano de Nick Carter también hizo trabajos como actor, apareciendo en series como Lizzie McGuire y Dancing With The Stars; incluso debutó en Broadway en 2001 como JoJo en ‘Who en Seussical the Musical’.

¿Aaron Carter tenía algún problema de salud?

Se sabe que anteriormente el rapero tuvo problemas por su adicción al alcohol y los medicamentos; de hecho en 2014, fue detenido en Georgia junto a su novia, Madison Parker, por posesión de drogas y conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

En algún momento también se compartió que Aaron Carter había sido diagnosticado con múltiples enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

adn40 siempre conmigo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y conoce nuestro lado audiovisual.

dps