Actores que fueron despedidos durante el rodaje de una película donde iban a participar

La película de Volver al futuro, Ligeramente embarazada y Her son algunas de esas producciones que se volvieron un clásico de las comedia en la pantalla grande, sin embargo, ¿te atreverías a imaginarlas con otros actores? Pues estas producciones estuvieron a punto de ser protagonizadas por otros personajes.

Estas cintas que fueron un éxito no serían lo que fueron no solo por su guion, sino por la forma en la que los protagonistas controlaron cada escena, por eso aquí te dejamos la historia de quién era el actor o la actriz pensada originalmente para la película y quién finalmente apareció en los créditos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Y te sorprenderá saber que hubo al menos una película de estas que te presentamos, que tuvo que volver a grabarse pues se cambiaron todas las escenas por la aparición del nuevo intérprete, ¡descubre de cuál se trata!

Eric Stoltz fue reemplazado en la película Volver al Futuro

En 2010 y con motivo del 25 aniversario de “ Volver al futuro ”, se compartieron imágenes inéditas de Eric Stoltz como Marty McFly, y es que el actor originalmente era quien iba a interpretar a dicho personaje, sin embargo, según el libro “We Don’t Need Roads: The Making of the Back to the Future Trilogy” de Caseen Gaines, “nadie soportaba” a Stoltz, y esa fue una de las razones por las que lo reemplazaron por Michael J. Fox.

El papel que perdió Anne Hathaway

En 2007, el cineasta Judd Apatow ofreció una entrevista The New York Times donde aseguró, que el papel original de Alison Scott lo iba a interpretar Anne Hathaway , sin embargo, recibió un mensaje por correo electrónico en el que la actriz le dijo que dejaba la película porque no quería usar imágenes reales de una mujer dando a luz para recrear la escena del nacimiento en “Ligeramente embarazada”, fue entonces que se optó por Katherine Heigl.

Samantha Morton fue reemplazada por Scarlett Johansson

En la película “Her” de 2013, Samantha Morton había grabado toda la voz del sistema operativo con el que el personaje de Joaquin Phoenix interactuaría, sin embargo, a Spike Jonze, el director y guionista no terminaba de convencerle dicha interpretación, por ello, fue entonces que toda la voz volvió a grabarse pero ahora con Scarlett Johansson, quien finalmente aparece en los créditos del reparto, reveló en exclusiva en junio de 2013, el sitio de entretenimiento neoyorquino, Vulture.

Te puede interesar: Secuela de ‘Joker’ con Joaquin Phoenix ya tiene fecha de estreno

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.