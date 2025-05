Él es Billy Joel, compositor que canceló todos sus conciertos por diagnóstico de hidrocefalia normotensiva

Durante la mañana de este viernes 23 de mayo se dio a conocer que Billy Joel, uno de los compositores y músicos más emblemáticos de los Estados Unidos (EUA), dio a conocer que canceló toda su gira del 2025 y 2026 luego de que fuera diagnosticado con hidrocefalia normotensiva.

A través de un comunicado oficial publicado en sus diferentes redes sociales este mismo 23 de mayo de 2025, se señaló que el trastorno de hidrocefalia normotensiva se ha ido complicando por las recientes presentaciones en vivo del artista.

Este trastorno se ha visto agravado por las recientes presentaciones en vivo, lo que ha provocado problemas de audición, visión y equilibrio -se lee en el comunicado oficial por parte de Billy Joel.

¿Quién es Billy Joel?

Billy Joel es uno de los artistas y compositores más importantes dentro de los Estados Unidos, pues destacó a nivel internacional con su éxito “Piano Man” y desde que debutó como compositor y músico, ha logrado más de 40 hits mundiales.

A pesar de que Joel continuó haciendo giras y conciertos principalmente en los Estados Unidos, dejó de crear nueva música en el año 1993. Pese a ello, se le reconoce por crear éxitos mundiales en tres décadas diferentes como en los años 70, 80 y 90.

¡Lamentable! Billy Joel cancela sus conciertos de 2025 y 2026 tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva, que afecta su audición, visión y equilibrio pic.twitter.com/hzgQY61PxL — adn40 (@adn40) May 23, 2025

Éxitos más importantes de Billy Joel

Más allá de “Piano Man”, su éxito más importante como compositor, también destacó por la creación de canciones como Uptown Girl, We Didn’t Start the Fire, Vienna, She’s Always a Woman y It’s Still Rock and Roll to Me.

Entre sus canciones de éxito destacan las del género rock y pop, las cuales fueron replicadas en decenas de ocasiones a nivel internacional tanto en EUA, como fuera de su país natal.

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

Vale la pena mencionar que la hidrocefalia normotensiva es una condición que provoca que quienes lo padecen, sufran por la pérdida de audición, visibilidad y equilibrio al momento de estar parados.

De acuerdo con Medline Plus , esta enfermedad que le fue diagnosticada a Billy Joel se da por la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de las cámaras del cerebro, lo cual puede ser de gravedad en caso de no tratarse correctamente y a tiempo.

adn40 Siempre Conmigo.