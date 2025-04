¡Los Fabulosos Cadillacs celebran 40 años! Sede, fechas y preventa de boletos

Los Fabulosos Cadillacs, la icónica banda argentina, celebrará sus 40 años de existencia con dos conciertos en la CDMX que prometen ser icónicos y que se llevarán este 2025. Y , si estabas esperando el momento para adquirir tus boletos, te contamos que la fecha está cerca.

¿Te lo vas a perder? Saca la cartera y prepárate para conseguir tus boletos en la preventa de Ticketmaster. Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo estarán Los Fabulosos Cadillacs en México?

El grupo liderado por Vicentico festejará una trayectoria de cuatro décadas con dos fechas de su LFC Tour 2025 en tierra azteca, ambos conciertos tendrán como sede el Auditorio Nacional. Sin duda, se trata de una oportunidad única para revivir esos éxitos que marcaron a generaciones y que son estandarte del rock en español.

Si ya estás listo para corear temas icónicos como Matador, Calaveras y diablitos y Mal bicho, con esa peculiar mezcla de sonidos de ska, el reggae, el rock, el rap y la salsa, entonces te contamos cuáles son los días que deberás de apartar en tu calendario 2025.



Los conciertos de Los Fabulosos Cadillacs en México serán el 21 y 22 de noviembre.

¿Cuándo es la preventa de los boletos de Los Fabulosos Cadillacs?

Si todavía no has disfrutado de esta exitosa banda argentina en vivo, no te pierdas esta oportunidad de vivir esta experiencia inigualable con una agrupación de renombre mundial que supieron mantenerse y reinventarse, a lo largo de 40 años.

La preventa y venta de los boletos para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs serán este 30 de abril y 1 de mayo de 2025 en los siguientes horarios:

Preventa Banamex de Los Fabulosos Cadillacs

De: Miércoles 30 de abril de 2025, a las 11:00 a.m.

de 2025, a las 11:00 a.m. Hasta: Miércoles 30 de abril de 2025, 11:30 p.m.

Venta general boletos de Los Fabuloso Cadillacs

Comienza el jueves 1 de mayo de 2025, en punto de las 11:00 a.m.

¿Cuánto cuestan los boletos de Los Fabulosos Cadillacs?

Recuerda que la preventa y venta de los boletos de Los Fabulosos Cadillacs se llevarán a cabo a través del sitio de Ticketmaster. Mantente al pendiente y entra 30 minutos antes para que te formes en la fila virtual. El costo de los boletos se revelará en la preventa del 30 de abril.

Los Fabulosos Cadillacs son una de las bandas más influyentes del rock en español, por lo que los conciertos de su celebración de 40 años prometen ser de los eventos más esperados del año. ¿Listo para comprar tu boleto?

