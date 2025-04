Día Internacional de José José: 20 de abril, un canto eterno al príncipe de la Príncipe de la Canción

Cada 20 de abril, miles de personas recuerdan a José José con emoción y cariño. Esta fecha, tomada de una de sus canciones más emblemáticas, se convirtió en una forma espontánea de rendirle homenaje. En adn40 te compartimos el origen de esta conmemoración, qué tiene de especial “Me vas a echar de menos” y cómo puedes unirte a esta celebración musical.

¿Por qué el 20 de abril es especial para recordar a José José?

El 20 de abril se menciona en la canción Me vas a echar de menos, lanzada en 1985. Esa línea —“y me estarás llamando cada 20 de abril”— se volvió un símbolo de nostalgia. Aunque no es una fecha oficial, los fans adoptaron ese día como un homenaje al Príncipe de la Canción, celebrando su música y legado.

¿Qué tiene de especial la canción “Me vas a echar de menos”?

El compositor español Rafael Pérez Botija escribió esta canción pensando en una fecha que sonara bien en la letra. Sin buscarlo, logró crear un emblema. La interpretación de José José transformó el tema en un himno del desamor y la melancolía, que aún hoy sigue tocando corazones.

¿Cómo puedes rendir homenaje a José José este 20 de abril?

En 2025, el evento central tuvo lugar en el Parque de La China, en Azcapotzalco, CDMX, de 12:00 a 14:00. De acuerdo con los asistentes, hubo karaoke con sus éxitos y un mural donde los fanáticos dejaron fotos, velas y mensajes. La estatua de José José fue el punto de encuentro para quienes quisieron cantar o simplemente recordarlo con amor.

¿Quién fue Rafael Pérez Botija y qué dijo sobre José José?

El autor de Me vas a echar de menos trabajó con figuras como Rocío Dúrcal y Julio Iglesias, pero su vínculo con José José fue único. Lo describió como un hombre con una voz que transmitía profundidad. Pérez Botija confesó que jamás imaginó que la frase del 20 de abril quedaría grabada en la memoria colectiva.

¿Cómo mantener vivo el legado del Príncipe de la Canción?

José José dejó canciones como El triste, Gavilán o Paloma y Lo pasado, pasado. Puedes recordarlo cantando, escuchando sus discos, compartiendo sus letras o visitando su estatua. Cada gesto es un tributo al amor, la tristeza y la poesía que dejó en su música.

