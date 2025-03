Dani Flow responde a la cancelación de su presentación por sus canciones “groseras”

Me enseñaron la letra de sus canciones me quedé con los ojos cuadrados, también confieso que nunca había escuchado canciones exageradamente groseras e inmorales y estos días también he leído los comentarios de reclamo en las redes sociales y pues miren yo me debo a ustedes y les debo respeto y les tengo que hacer caso y además lo hago muy convencido que es lo correcto.