De qué trata Tormenta Mortal, la película basada en hechos reales que conquista Netflix

“Tormenta Mortal” (Infinite Storm) es una película disponible en la popular plataforma de streaming Netflix que ofrece una reflexión sobre la lucha por la vida y la humanidad frente a la adversidad. ¿De qué trata esta cinta?

¿De qué trata “Tormenta Mortal” en Netflix?

“ Tormenta Mortal ” es una película de suspenso y drama que ha impactado al público, posicionándose en el top 10 de Netflix en México y otros países. Estrenada en 2022, esta historia está basada en hechos reales y sigue a Pam Bales, una rescatista experimentada que se enfrenta a una feroz tormenta de nieve mientras intenta salvar la vida de un hombre atrapado en el Monte Washington.

La película, dirigida por Malgorzata Szumowska y Michal Englert, está protagonizada por Naomi Watts, quien interpreta a Pam, y Billy Howle como John, el hombre que necesita ser rescatado.

La historia real detrás de “Tormenta Mortal”, de Netflix

“Tormenta Mortal” narra los hechos ocurridos en 2010, cuando Pam Bales, durante una caminata en solitario en el Monte Washington, se encontró con un hombre en condiciones extremas que intentaba suicidarse. La trama se basa en el artículo “High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue” de Ty Gagne.

Decidida a ayudarlo, Pam arriesga su vida para salvarlo, enfrentando enormes desafíos en su descenso por la montaña en medio de una terrible y peligrosa tormenta de nieve.

Esta historia de heroísmo y valentía en condiciones adversas ha tocado profundamente a los espectadores, destacando la importancia de la resiliencia humana ante situaciones extremas.

Desde su lanzamiento en Netflix, “Tormenta Mortal” ha recibido una excelente acogida, especialmente entre los fanáticos del drama y el suspenso. La cinta se ha mantenido entre las películas más vistas en varios países, incluido México.

Su historia conmovedora y su capacidad para mantener al público en vilo ha generado una gran resonancia, convirtiéndola en una de las producciones más recomendadas en la plataforma.

Además, los elogios hacia las actuaciones de Naomi Watts y Billy Howle han sido constantes, destacando la profundidad de sus personajes en una trama llena de emoción .

