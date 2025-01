Usuario solicita garantía a Cinépolis tras ver Emilia Pérez: La respuesta de la cadena de cines

Recientemente, la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, ha causado gran controversia, especialmente en las redes sociales. La polémica ha trascendido incluso a las políticas de reembolso de Cinépolis, lo que ha generado preguntas en cuanto a su garantía y cómo utilizarla.

Desde su estreno, esta cinta ha sido fuertemente debatida, con críticas que van desde su tratamiento de temas delicados, como la identidad de género y las desapariciones forzadas en México, hasta su uso del lenguaje.

¿Cinépolis ofrece reembolso si la película Emilia Pérez no cumple las expectativas?

La confusión alrededor de la Garantía Cinépolis surgió cuando algunos usuarios comenzaron a interpretar que este documento aseguraba el reembolso del dinero si no estaban satisfechos con la película.

Esto se intensificó con los rumores de que si un espectador solicitaba el reembolso antes de los primeros 30 minutos de la película, podía obtener el dinero de vuelta.

Hola, @Cinepolis. En tu complejo de Xalapa quise hacer valida la garantía Cinépolis. Emilia Pérez es una porquería de película,se lo comenté a tus empleados, pero me dicen que nunca ha existido un reembolso por dicha garantía. ¿Me puedes apoyar? Seguramente lo desconocen @Profeco pic.twitter.com/38q251XfJs — Don Espectador (@DonEspectador) January 23, 2025

Sin embargo, Cinépolis aclaró en un comunicado que su garantía no implica un derecho automático a un reembolso. La cadena de cines explicó que, aunque en el pasado algunos reembolsos fueron permitidos bajo ciertas condiciones, esta práctica ha sido discontinuada.

Actualmente, la política de reembolsos no cubre situaciones donde un espectador no esté satisfecho con la película, y no se realizan devoluciones una vez que la proyección ha comenzado.

¿Qué es la Garantía Cinépolis?

La Garantía Cinépolis es un distintivo que se otorga a aquellas películas que, según la cadena de cines, destacan por su calidad en narrativa, dirección, o impacto visual.

Este sello se presenta como una recomendación para los espectadores, con la promesa de que las películas que lo llevan ofrecen una experiencia cinematográfica única y satisfactoria. Sin embargo, esta garantía no debe confundirse con una promesa de reembolso.

¿Cuáles son las condiciones actuales de la política de reembolsos de Cinépolis?

La actual política de Cinépolis en cuanto a reembolsos establece que no se procesan devoluciones de dinero una vez que la película ha comenzado. Esto incluye tanto a las películas con Garantía Cinépolis como a aquellas que no la tienen.

Por lo tanto, es importante que los asistentes estén al tanto de las condiciones previas para solicitar un reembolso, que generalmente solo aplica si la película se cancela o si hay problemas técnicos significativos durante la proyección.

