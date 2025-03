Muere Simon Fisher-Becker: Las películas que marcaron su trayectoria además de Harry Potter

El actor británico Simon Fisher-Becker , conocido por su papel en la saga de Harry Potter, falleció a los 63 años. Su deceso fue confirmado por su representante y su esposo, generando reacciones en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones que marcaron su trayectoria en el cine y la televisión.

¿De qué murió Simon Fisher-Becker?

El fallecimiento del actor fue anunciado en redes sociales por su esposo, Tony Dugdale. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte. La noticia conmocionó a sus seguidores y colegas de la industria, quienes han expresado su pesar.

Su agente, Kim Barry, emitió un comunicado destacando la calidad humana y profesional de Simon Fisher-Becker, resaltando su generosidad y dedicación al mundo del entretenimiento. “No solo pierdo a un cliente, sino a un gran amigo”, mencionó Barry en su mensaje de despedida.

¿Cuáles fueron las películas y series más destacadas de Simon Fisher-Becker?

Aunque su papel más recordado fue el del Fraile Gordo en Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001), Simon Fisher-Becker tuvo una carrera en cine, televisión y teatro. Su presencia en la pantalla grande y chica lo llevó a participar en proyectos emblemáticos.

Entre sus trabajos más destacados está su participación en la icónica serie de ciencia ficción Doctor Who, donde interpretó a Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6. Este personaje, un comerciante intergaláctico, se volvió clave dentro de la historia protagonizada por el Doctor.

Fisher-Becker también apareció en la película ganadora del Oscar Los Miserables (2012), donde compartió pantalla con Hugh Jackman y Anne Hathaway. Además, trabajó en producciones británicas como One Foot in the Grave, The Bill, Puppy Love, Love Soup y Afterlife.

¿Cómo fue la trayectoria de Simon Fisher-Becker fuera del cine?

El legado de Simon Fisher-Becker se extiende más allá de sus papeles en films. A lo largo de su carrera, participó activamente en convenciones y eventos relacionados con Harry Potter y Doctor Who, donde compartió experiencias con los fanáticos de ambas franquicias.

También incursionó en el mundo del teatro y la radio, colaborando en diversos proyectos de BBC Radio y audiolibros. En los últimos años, prestó su voz en producciones de Big Finish Productions, empresa especializada en dramas sonoros de ciencia ficción.

El actor también dejó su huella en la televisión contemporánea con su participación en la serie británica Waterside entre 2013 y 2018. Además, prestó su voz a Arthur Morstan en una miniserie de Sherlock Holmes y colaboró en podcasts como Abnormal Stories y Jenny - The Doctor’s Daughter.

