Tom Welling, Superman en la serie de Smallville, es arrestado por conducir ebrio

El nombre de Tom Welling saltó a la fama en la década de los 2000, gracias a su trabajo como Clark Kent en la serie de Smallville , en donde se convirtió en uno de los Superman favoritos del público. Sin embargo, años más tarde, su nombre vuelve a ser tendencia por un amargo momento.

Pese a que Tom Welling ha mantenido su carrera como actor y productor, no ha tenido ningún otro papel que lo haya proyectado tanto como el de Superman. Tanto que hoy, años más tarde, fue arrestado en Florida y sigue siendo ubicado por su trabajo en Smallville.

Tom Welling fue arrestado por conducir en estado de ebriedad

El actor fue detenido en un estacionamiento en el condado de Yreka, California, pasando la media noche del lunes 27 de enero. De acuerdo con los reportes de la policía, sus niveles de alcohol en la sangre eran superiores al 0.08%, el límite permitido para manejar.

Hasta ahora no se saben más detalles sobre su detención, si tendrá que enfrentar algún tipo de cargos o si tuvo que pagar alguna multa; solamente se difundieron las imágenes del arresto.

Qué fue de Tom Welling después de Smallville

La serie de Smallville marcó un antes y un después en cuanto a la industria de super héroes en la pantalla chica. En su tiempo fue una idea innovadora, que hoy en día se sigue replicando con detalles más afinados.

Smallville terminó en el 2011 y, desde entonces, Tom Welling participó en cuatro películas: Parkland, Draft Day, The Choice y Deep Six. Además de que apareció en otras cuatro series: Man Fire Food, Lucifer, Professionals y The Winchesters.

Si bien su carrera no tuvo los mismos reflectores que con Smallville, ha sido suficiente para darle una vida tranquila, en compañía de su familia en la que el mismo actor ha comentado su tranquilidad y felicidad al respecto.

