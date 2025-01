Daniel Bisogno reaparece en aniversario de Ventaneando y revela malas noticias

Ningún problema tengo, más que esta bacteria que tienen que estar controlando, entonces tienen que tener un esquema, de que me llevan al hospital y voy y regreso y me ponen lo que se necesita. Pero ha sido muy grande el avance (...) Gracias al público, estos 29 años han sido maravillosos en mi vida, lo mejor, es una vida que me ha dotado de todo, tanto bueno como malo, y todo ha sido uan gran experiencia y, en su mayoría, una felicidad absoluta