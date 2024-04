Daniel Bisogno regresa a Ventaneando y revela lo que le pasó realmente

Esta semana, el reconocido presentador de “Ventaneando”, Daniel Bisogno , regresó al programa luego de su ausencia tras pasar varias semanas hospitalizado debido a un complicado problema de salud .

En el show, el conductor rompió el silencio y habló sobre las dificultades que atravesó en el último tiempo. Luego de la bienvenida de Pati Chapoy, expresó: “Publico querido, gracias, hierba mala nunca muere, aquí estamos de regreso, felices, esta es la mejor medicina que se puede tener, yo tenía ya meses queriendo regresar, pero pues no podía, pero ya que puedo, aquí estamos”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Bisogno volvió a estar presente en el foro de Ventaneando después de haber enfrentado graves problemas de salud que lo llevaron a ingresar de emergencia al hospital a principios de año. Fue dado de alta el pasado 8 de marzo.

El 8 de febrero, el actor acudió al hospital aquejado por un fuerte dolor abdominal, similar al de vesícula. Los médicos diagnosticaron que se trataba de una infección que había comenzado en el estómago y se había extendido por todo su cuerpo. “Resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones y todo el cuerpo. Cuando llegué, tenía 3 litros de pus”, explicó.

Durante su intervención en el show, compartió detalles sobre su complicado estado de salud. Los médicos tuvieron que realizar una laparoscopía para lavar y enjuagar su pulmón.

Bisogno reveló que todo comenzó a raíz de un hígado graso, condición que lo llevó a permanecer casi un mes en terapia intensiva. Estuvo intubado durante 20 de esos 25 días, ya que no podía respirar por sí mismo. “Me salieron llagas en la cabeza porque estuve intubado, no podían desintubarme porque no tenía la fuerza para respirar por mí mismo”, relató.

Además de la pesadilla que enfrentó, sufrió la pérdida de su madre, Araceli Bisogno Tapia, quien falleció el 25 de febrero mientras él estaba hospitalizado. Su familia decidió esperar a que se recuperara para comunicarle la triste noticia. “En cuanto mi mamá fallece, yo empiezo a mejorar”, señaló el presentador, añadiendo que siente que su madre se sacrificó por él.

Actualmente, el conductor se encuentra en la lista de espera para recibir un trasplante de hígado, en medio de su proceso de recuperación y tras superar esta difícil etapa.

¿Cuándo se someterá al trasplante de hígado Daniel Bisogno?

Ante esta situación, Bisogno destacó que solo hay una persona por delante de él en la lista para recibir el trasplante. Además, aclaró que se encuentra apto para recibirlo, por lo que se estima que será pronto.

El deterioro de la salud del presentador comenzó en 2023 por várices esofágicas. Más tarde, le retiraron la vesícula para prevenir un choque séptico.

Tras pasar 45 días internado en las últimas semanas, perdió el 15% de la movilidad del cuerpo, por lo que está realizando distintas terapias diariamente para avanzar con la recuperación. “Todo se controló y se superó, ahorita estamos en un muy buen momento”, concluyó.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.