La popular serie animada japonesa ‘My Melody & Kuromi’ llegará a Netflix en los próximos meses

El contenido asiático seguirá llegando a la plataforma de Netflix , pero no solo serán K-dramas, sino también producciones japonesas como ‘My Melody & Kuromi’, y si te consideras fan de estas lidas conejitas, hay buenas noticias, pues la famosa casa de streaming ya anunció la fecha de estreno de la serie.

Este proyecto nipón está dirigida por Tomoki Misato, famoso director de cine japonés, cuyas películas más destacas han sido ‘My Little Goat’, ‘Look At Me Only’ y ‘Candy.Zyp’.

¿Cuándo se estrenará ‘My Melody & Kuromi’ en Netflix?

Debido a su éxito, la serie de ‘My Melody & Kuromi’ se estrenará en julio de 2025 y aunque su tráiler dura aproximadamente 10 segundos, los fanáticos ya se encuentran a la espera de su llegada a Netflix.

Hasta el momento se desconoce cuántos capítulos tendrá la serie estilo stop motion y cuánto durarán, pero espera que sea de entre 10 y 20 minutos.

Las conejitas más tiernas (y más opuestas) tendrán su propia serie 💗 🤍 🖤 "My Melody & Kuromi" llega a Netflix en julio de 2025. 🐰 pic.twitter.com/4JHlPziCdV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 9, 2025

¿De qué trata ‘My Melody & Kuromi’?

My Melody y Kuromi son personajes del universo Sanrio y el motivo por el cual realizó esta animación es porque este 2025 celebra su 50 anivesario.

Como suelen caracterizarse, My Melody es un conejita blanca con capucha rosa que siempre se muestra muy dulce y feliz, mientras que Kuromi, es traviesa y rebelde, representando la oscuridad.

Pese a que son personajes opuestos, los televidentes no se perderán de grandes historias y emocionantes capítulos que exploran la amistad y de cómo todos se pueden complementar.

¿Quién producirá la serie de ‘My Melody & Kurumi?

Será el reconocido WIT Studio quien producirá la serie, lo que brinda una garantía para los amantes de la televisón porque se ha encargado de varios trabajos como ‘ Attack on Titan’ .

