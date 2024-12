Quién es Callum Turner, el supuesto prometido de Dua Lipa: Lo que se sabe de la pareja

Dua Lipa , la reconocida cantante británica de 29 años, se habría comprometido recientemente con el actor Callum Turner, de 34, tras una propuesta romántica durante las festividades navideñas. La pareja, que inició su relación a principios de 2024, podría estar planeando celebrar su compromiso con amigos y familiares en una fiesta de Nochevieja en Londres, Inglaterra.

¿Quién es Callum Turner?

Callum Turner, nacido el 15 de febrero de 1990 en Londres, Inglaterra, es un actor y modelo británico. Creció en el distrito de Chelsea y comenzó su carrera en el mundo del modelaje, trabajando para marcas reconocidas.

Turner ha interpretado papeles en películas como Queen and Country (2014) y en la serie de películas Animales Fantásticos, donde encarna a Theseus Scamander, el hermano de Newt Scamander. Además, ha trabajado en series de televisión como Glue y The Town, según información del medio The Sun.

¿Qué se sabe sobre la relación de Callum Turner y Dua Lipa?

La relación entre Turner y Dua Lipa, compositora y modelo británica de origen albanokosovar, comenzó a ser un tema de conversación a principios de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en diversos eventos. La pareja decidió hacer pública su relación en julio de ese mismo año a través de una publicación en Instagram.

Desde entonces, los seguidores de ambos han seguido de cerca su historia. Según fuentes cercanas a la pareja, el compromiso tuvo lugar durante las festividades navideñas, lo que marcó un paso importante en su relación.

Aunque ni Dua Lipa ni Turner han confirmado oficialmente la noticia, las especulaciones aumentaron cuando la cantante compartió una foto navideña en la que luce un anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

El presente de Dua Lipa y sus próximos conciertos

Tras el éxito de su álbum Future Nostalgia (2020), con éxitos como “Don’t Start Now” y “Levitating”, la cantante británica continúa consolidándose como una de las artistas más influyentes del momento.

Lipa continúa con su exitosa gira Radical Optimism Tour, que comenzó en noviembre de 2024 y se extenderá hasta octubre de 2025. En marzo de 2025, ofrecerá varios conciertos en Australia:



17 de marzo: Rod Laver Arena, Melbourne

19 de marzo: Rod Laver Arena, Melbourne

20 de marzo: Rod Laver Arena, Melbourne

22 de marzo: Rod Laver Arena, Melbourne

23 de marzo: Rod Laver Arena, Melbourne

26 de marzo: Qudos Bank Arena, Sídney

28 de marzo: Qudos Bank Arena, Sídney

Posteriormente, la gira continuará en Nueva Zelanda, Europa, Reino Unido y América del Norte.

