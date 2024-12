Muere Richard Perry, legendario productor musical de los años 70’s y 80’s

Richard Perry, uno de los productores más influyentes de la música pop en las décadas de 1970 y 1980, murió a los 82 años. El deceso ocurrió en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos (EUA) debido a un paro cardíaco, según informó Daphna Kastner Keitel, amiga cercana del productor.

¿Quién era Richard Perry? Un productor detrás de grandes éxitos

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 18 de junio de 1942, Richard Perry se destacó como una de las figuras más solicitadas en la industria musical. Trabajó con artistas icónicos como:



Carly Simon.

Barbra Streisand.

Nilsson.

Pointer Sisters.

Artistas con los que dejó una huella imborrable en el pop y otros géneros musicales.

Los éxitos musicales de Richard Perry

Entre los mayores éxitos producidos por Richard Perry se encuentran:



Without You de Nilsson.

You’re So Vain de Carly Simon.

Ambos números uno en el Billboard Hot 100 y nominados al Grammy como grabación del año. Su estilo, definido por un sonido limpio, poderoso y preciso, marcó una era en la música.

Richard Perry: Más de tres décadas de éxitos

La carrera de Perry abarcó más de 30 canciones que llegaron al top 20 de las listas de Billboard. Entre ellas destacan:



La versión de Barbra Streisand de “Stoney End”.

La versión de Laura Nyro.

Éxitos de las Pointer Sisters como “I’m So Excited” y “Jump (For My Love)”.

El productor también logró colocar dos números uno consecutivos para diferentes artistas: “Photograph” y “You’re Sixteen” de Ringo Starr en 1973-74, y “You Make Me Feel Like Dancing” y “When I Need You” de Leo Sayer en 1977.

Richard Perry innovó en diversos géneros

Aunque Richard Perry es recordado principalmente por su trabajo en el pop, también exploró otros estilos. Produjo el dueto “To All the Girls I’ve Loved Before” de Julio Iglesias y Willie Nelson, que alcanzó el número uno en la lista Hot Country Songs en 1984 y fue galardonado como sencillo del año por la Academia de Música Country.

Richard Perry deja un legado imborrable como productor de éxitos que marcaron generaciones.

