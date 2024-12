Spiderman Beyond the Spider-Verse: El cambio que impacta en cuándo se estrena

La esperada película Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, destinada a cerrar la trilogía animada de Miles Morales, enfrenta un nuevo retraso en su fecha de estreno. Los seguidores de la saga, ansiosos por conocer el desenlace, tendrán que esperar más tiempo para resolver el suspenso dejado al final de Spider-Man: Cruzando el Multiverso (2023), donde la historia quedó inconclusa en un momento crítico.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

A pesar de que se especulaba con un estreno para 2025, recientemente se confirmó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse no llegará el año próximo. Según información de Deadline, la película no está programada para el calendario de estrenos próximos y podría retrasarse hasta al menos 2026.

Aunque los responsables del proyecto no han detallado las razones exactas del retraso, se ha informado que Sony está poniendo un enfoque especial en la calidad de esta tercera entrega.

En esta secuela, Miles Morales se enfrentaba a nuevas amenazas y, al final, dejaba muchas preguntas sin resolver. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse promete ser la película que cierre la trama, pero los espectadores deberán ser pacientes aún más tiempo de lo que esperaban.

Sinopsis y reparto de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

La trama de la película continuará donde terminó Spider-Man: Cruzando el Multiverso, con Miles Morales intentando regresar a su dimensión para salvar a su padre. Sin embargo, por error, termina en un universo alternativo donde se encuentra con una versión malvada de él mismo, el Merodeador.

A lo largo de la película, Miles deberá escapar y enfrentarse a nuevos peligros mientras trata de salvar a su padre de una tragedia que podría alterar el curso de su vida.

El reparto de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse contará con el regreso de los personajes principales. Shameik Moore volverá como Miles Morales, Hailee Steinfeld será Spider-Gwen, y Oscar Isaac regresará como Spider-Man 2099.

También participarán otros actores importantes como Jake Johnson (Peter B. Parker) y Nicolas Cage (Spider-Noir), entre muchos más.

La audiencia permanece ansiosa por descubrir cómo el joven héroe podrá superar los obstáculos y salvar no solo su universo, sino también a aquellos que más ama. Sin embargo, con este nuevo retraso, la espera se alargará, dejando a los seguidores de la saga con más preguntas que respuestas.

