Murió Park Min Jae, actor de K-dramas, a los 32 años; la causa cimbró a Corea del Sur

Alrededor del mediodía del lunes 2 de diciembre de 2024, se confirmó el fallecimiento del reconocido actor coreano Park Min Jae a los 32 años; sin embargo, su deceso ha conmocionado al país asiático por lo repentina que fue.

Su hermano menor, Pak Zaeh Yung, compartió la noticia a través de las redes sociales del actor, conmocionando a los fanáticos y a la industria del entretenimiento .

El mensaje de la familia que confirmó la muerte del actor

“Mi querido hermano se ha ido a descansar. Espero que la mayor cantidad de gente pueda venir a verlo. Por favor, comprendan que no puedo comunicarme con todos individualmente”, escribió el hermano menor en la emotiva publicación.

Asimismo, invitó a los seguidores de Park Min Jae a asistir al velatorio y funeral para despedir al actor junto a su familia.

El funeral se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 09:30 horas (hora local de Seúl), en el velatorio del Hospital Universitario Femenino de Ewha, en Corea del Sur.

¿De qué murió Park Min Jae?

Según los primeros reportes, la causa del fallecimiento del actor fue un infarto ocurrido mientras se encontraba en China.

El deceso tuvo lugar el pasado viernes 29 de noviembre de 2024, aunque la noticia se dio a conocer días después.

Medios como Xports News han reportado que el actor no mostró signos previos de complicaciones de salud, lo que hace su muerte aún más impactante.

¿Quién fue Park Min Jae?

Park Min Jae era una figura destacada en la televisión y el cine surcoreano.

Entre sus proyectos más conocidos se encuentran las series Tomorrow, Little Women, Call It Love y The Fabulous. Además, había trabajado en títulos como Numbers: Watchdogs in the Building Forest y Goryeo-Khitan War.

Su último proyecto fue el BL web My Damn Business.

