“Pude susurrarle que la amaba": Frida Sofía dedica conmovedor mensaje de despedida a su abuela Silvia Pinal

Estoy aprendiendo lentamente que, aun si reacciono, no cambiaré nada. No haré que de súbito la gente me ame o me respete, no cambiaré mágicamente sus pensamientos. A veces es mejor sólo dejar que las cosas sean, soltar a las personas, no pelear por cierres, no preguntar por explicaciones, no perseguir respuestas y no esperar que la gente entienda de dónde vienes