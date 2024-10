La contundente declaración de Erik Menéndez a la serie “Monstruos” de Netflix

Me decepciona saber que la representación engañosa de Netflix de las tragedias relacionadas con nuestro crimen ha distorsionado la verdad y ha vuelto a poner en la mesa la narrativa que construyó la fiscalía, la cual tenía como fundamento que los hombres no sufrían abusos sexuales y el trauma de la violación no los afectaba de la misma manera que a las mujeres