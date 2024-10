Muere a los 17 años la cantante Nell Smith; lanzaría un disco en 2025

La cantante de 17 años, Nell Smith falleció, así lo dio a conocer su familia mediante un comunicado que se publicó en redes sociales.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Nell Smith, algunos artistas lamentaron el hecho y enviaron sus condolencias a la familia y amigos de la joven.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿De qué murió Nell Smith?

De acuerdo con Simon Raymonde, dueño del sello discográfico Bella Unión comentó que Nell Smith murió el pasado fin de semana en Columbia Británica.

Señalo que tanto su familia como amigos están conmocionados y devastados por el repentino y trágico fallecimiento de la joven artista .

Cabe destacar que Nell Smith se encontraba preparando el lanzamiento de su primer disco como solista y se estrenaría en 2025.

Durante el concierto de The Flaming Lips en Portlan, Oregon, Wayne Coyne dijo que Nell había sufrido un accidente de auto.

Recibimos algunos mensajes muy tristes hoy diciendo que murió en un accidente automovilístico anoche y recordamos una vez más el poder de la música - dijo Wayne Coyne.

Cabe recordar que Coyne, Nell y la banda hicieron una colaboración en Where The Viaduct Looms, un álbum de versiones de 2021 de la música de Nick Cave an the Bad Seeds.

¿Quién era Nell Smith?

Nell Smith nació en Leeds, Reino Unido y desde que su mamá estaba embarazada de ella le ponían música y a los 2 años realizó su primer concierto.

Cuando se mudó a Canadá en 2012 se convirtió en fan de The Flaming Lips . En 2017 fue a su primer concierto y un año después le entregó una carta a Coyne para captar su atención y después tuvieron una colaboración.

La joven estaba a punto de lanzar su primer álbum. Actualmente el único material grabado que tiene se titula Where the viaduct looms, y es un disco de 8 covers de Nick Cave.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.