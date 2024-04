Expertos de Harvard revelan cuál es la mejor edad para ser feliz

La vida transcurre mientras uno persigue objetivos, sueños y confía en que lo mejor está por venir. Durante la infancia, se aspira a la adultez; en la edad adulta, se busca mejorar en educación y trabajo; y una vez alcanzados estos, se espera la jubilación. Sin embargo, ¿cuál es la mejor edad para ser feliz ?

En una sociedad insaciable y ambiciosa, un estudio en la Universidad de Harvard sostiene que a partir de los 60 años las personas son más felices y remarca que una persona vive una buena vida gracias a la calidad de sus relaciones.

Para desarrollar este análisis, los estudiantes siguieron desde 1938 la vida de dos generaciones de individuos de las mismas familias de Estados Unidos , y se llegó a esta conclusión luego de incontables entrevistas y estudios sobre la salud física y mental de ellos.

¿A partir de qué edad uno siente una felicidad plena?

Los humanos encuentran la felicidad después de los 60 años. En este marco, el tercer director del estudio, el psiquiatra Robert Waldinger, junto al psicólogo Marc Schulz, indicó que ni la infancia ni el entorno en el que uno creció marcan el destino, que la soledad duele y que las buenas relaciones protegen el cuerpo y la mente.

Ante esta situación, Waldinger argumentó: “Tenemos el sentido de los limites de la vida y de que la muerte es algo real y eso nos hace más felices, porque cambiamos nuestras vidas. Nos quitamos obligaciones de encima, amistades que no nos hacen felices o reuniones que no nos gustan.”

La importancia de las relaciones humanas para la felicidad

En este sentido, el estudio constató que la gente más feliz es la que mantiene sus relacione.

En contrapartida, la soledad es muy peligrosa ya que ayuda a que las enfermedades de la vejez se desarrollen más temprano y de forma más severa, mientras que también afecta la imposibilidad de no poder expresarlo. “Cuando me puedo quejar con otra persona puedo sentir que el cuerpo recupera su equilibrio; la persona sola no puede calmarlo, mientras que la que tiene relaciones sí", finalizó el psiquiatra.

