The World’s 50 Best anunció que no recomendará restaurantes rusos

El ámbito gastronómico en Rusia también ha sido blanco de las sanciones impuestas a este país, desde la operación militar en Ucrania. Además de diversas marcas mundiales que dejaran de vender sus productos, ahora entidades de renombre como The World’s 50 Best no recomendarán restaurantes ni bares rusos.

The World’s 50 Best excluye a Rusia de su listado

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha llevado a diferentes estados y organismos de países occidentales a implementar sanciones económicas, políticas, culturales, deportivas y gastronómicas a Rusia. Ahora fue el turno de la institución que elabora el ranking internacional de los mejores bares y restaurantes del mundo. The World’s 50 Best es un ranking que goza de gran prestigio, y muchos lo describen como el “Oscar del mundo gastronómico”.

Anualmente, realizan un listado con los más destacados establecimientos gastronómicos, pero en 2022 no estarán incluidos los restaurantes o bares rusos.

“Podemos confirmar que no habrá establecimientos rusos incluidos en la lista de The World’s 50 Best Restaurants 2022, ni en la de The World’s 50 Best Bars 2022″, anunciaron desde la institución en un comunicado.

El prestigioso ranking internacional, creado por la revista británica Restaurant en 2002, explicó que sus pensamientos están con el pueblo de Ucrania, y que por esta razón han decidido vetar a la gastronomía rusa en su listado de 2022.

En el mismo comunicado publicado en Facebook, The World’s 50 Best explicó que no responsabilizan a ningún restaurante o bar por las acciones de su gobierno y reconocen a quienes en Rusia han denunciado las acciones de sus líderes. Han aclarado tambie´n, que la decisión fue tomada apoyando al pueblo de Ucrania .

Los restaurantes rusos que no estarán en The World’s 50 Best

Esto significa un duro golpe para algunos de los emprendimientos más prestigiosos de Rusia, que fueron incluidos en el listado de 2021 de The World’s 50 Best. Se trata de los restaurantes Twins Garden, ubicado en el puesto 30; y White Rabbit, en la posición 25.

También se verán afectados los bares, ya que la misma institución hace un listado de The World’s 50 Best Bars. En su edición de 2021, El Copitas, de San Petersburgo, llegó al Top 10; mientras que Insider Bar, de Moscú, alcanzó la posición 13.

En la misma publicación de Facebook, el reconocido chef ucraniano, Ievgen Klopotenko, agradeció la decisión. “Nada puede estar fuera de la política, incluyendo la comida... Los premios gastronómicos mundiales no pueden recomendar como dirección a un país que inicia la guerra, porque apoyar a estas instituciones, es financiar al país agresor”, explicó Klopotenko.

La decisión de no incluir restaurantes ni bares rusos de The World’s 50 Best, se une a la medida tomada por la Guía Michelín, institución de gran prestigio que anunció que ya no sugeriría restaurantes rusos, hasta nuevo aviso.

