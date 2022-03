Pareja de soldados contrae matrimonio en mitad del conflicto Ucrania-Rusia

Una pareja de soldados ucranianos decidió contraer matrimonio en pleno punto de control de las Fuerzas de Defensa Territorial en Kiev, teniendo un momento de felicidad en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Se trata de Lesia Ivashchenko y Valerii Filimonov, una pareja de Kiev que han estado juntos durante veinte años y criaron a una hija de 18 años. Para ellos, un matrimonio oficial nunca tuvo ninguna importancia.

No obstante, todo cambió cuando el conflicto entre Ucrania y Rusia llamó a su puerta, pues los dos dijeron que reconsideraron su actitud hacia el matrimonio y decidieron casarse, cambiando la iglesia por un punto de control de las Fuerzas de Defensa Territorial.

Reuters

Vestidos con uniformes militares en lugar de un vestido de novia y un esmoquin, Lesia y Valerii, ambos miembros de la unidad de defensa territorial de Ucrania, intercambiaron sus anillos frente a sus compañeros combatientes y al capellán militar.

“Decidimos casarnos porque vivimos tiempos difíciles y nunca sabes lo que te va a pasar mañana. Por eso es mejor hacerlo cuanto antes”, dijo Valerii para Reuters.

Por su parte, Lesia Ivashchenko dijo que, para consevar la cordura, necesitaba un momento así para mantener la esperanza de algo mejor:

“No lo planeamos. No sabíamos nada sobre la guerra a pesar de que la gente ha estado hablando de ella. Esperábamos que no sucediera. No le prestamos mucha atención. Pero ahora, (la boda) apoya mi espíritu”.

Reuters

El alcalde de Kiev felicitó a los recién casados

Las imágenes han sido difundidas por el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, que ha felicitado personalmete a los recién casados.

“Quiero regalarles algo, pero el regalo para todos los ucranianos es terminar la guerra. Todos los ucranianos tienen un solo objetivo: detener la guerra, detener (los asesinatos) de civiles, mujeres. Es una gran esperanza para todos, no solo en Ucrania”, aseveró el alcalde de Kiev.

El número de civiles muertos por las hostilidades en Ucrania desde que Moscú lanzó sus tropas el 24 de febrero fue de 364 y cientos de heridos, incluidos más de 20 niños, según cifras de Naciones Unidas.

CON INFORMACIÓN DE Reuters

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME