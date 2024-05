Se suspende la Contingencia Ambiental y varios autos se salvan del Hoy No Circula

Es oficial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se levantó la contingencia ambiental en el Valle de México. Debido a esto, también habrá cambios en el programa del Hoy No Circula, ya que las medidas cambiaron a partir de las 17:00 horas del 1 de mayo.

La contingencia se levantó porque las emisiones de ozono se redujeron en las últimas horas. Se incrementó la ventilación en el Valle de México y la calidad el aire mejoró en comparación al día anterior. Por si fuera poco, los pronósticos indican que las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables para la dispersión de contaminantes durante las próximas horas.

Así aplicará el Hoy No Circula

Debido a que se levantó la Contingencia Ambiental, el programa del Hoy No Circula operará con normalidad este jueves 2 de mayo. Ya no será un “Doble Hoy No Cirucla”, por lo que varios autos se salvaron de quedarse en casa.

De esta manera, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dio a conocer que los autos que no circulan el jueves 2 de mayo son aquellos con engomado verde, así como hologramas 1 y 2, sin mencionar placas con terminación 1 y 2.

Si la contingencia ambiental se hubiera mantenido, los autos con holograma de verificación 1 y con último dígito 1, 3, 4, 5, 7 y 9 se hubieran quedado sin circular. De igual manera aquellos con holograma de verificación 00 y 0, con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Estos fueron los autos beneficiados de que no aplicara el Doble Hoy No Circula.

📄#ComunicadoCAMe

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus restricciones a partir de las 17:00h.

👉#CuidaTuSalud y mantente informado sobre la calidad del aire en https://t.co/Xgdyh1jsQc y en la App AIRE. pic.twitter.com/ZLTKpfQK8J — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 1, 2024

Hay que recordar que las medidas del Hoy No Circula aplican para todos los vehículos en la Ciudad de México, así como para los 18 municipios del Estado de México que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl , Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

