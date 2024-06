El IECM fue víctima de ciberataque al finalizar Elecciones 2024 de CDMX

El Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca, denunció que su sitio web sufrió un ciberataque el día de las Elecciones 2024 . Detalló que las autoridades electorales ya están trabajando para restablecer el servicio.

La ciudadanía se quejó porque no podían entrar a la página del IECM para conocer los resultados del PREP . Su intención era saber cómo iban las elecciones en tiempo real, pero no había información disponible.

Hannia Novell y Roberto Ruíz de Fuerza Informativa Azteca informaron que por un tiempo cercano a dos horas se cayó la página del PREP en la Ciudad de México. Confirmaron la existencia de un ataque cibernético, aunque el PREP no sufrió daños, solo la página del IECM.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El PREP no sufrió ningún problema

El IECM precisó que los resultados del PREP no han sufrido ningún problema, solo la página en donde se publican. Debido al ataque cibernético no se podían ver los resultados, sin embargo, el trabajo detrás del conteo no se ha visto afectado.

Reportan ciberataque al IECM tras elecciones 2024 en la CDMX

El reporte indica que sería un ataque aislado que podría existir dentro de la misma Ciudad de México. El atacante rastreó la liga y solicitó más de 1 millón de accesos al PREP, algo inusual incluso en un proceso electoral, por lo que el IECM decidió cerrar la página ante el posible ataque. En este momento a las 10:40 de la noche ya se restableció el servicio de la página y las autoridades buscan al responsable.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que esto no afecta en los conteos de la Elección del 2024 en la Ciudad de México. No significa un riesgo de posible fraude ni nada parecido. Simplemente fue un ataque a la página del IECM, que no inflyó de ninguna manera en el conteo de votos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.