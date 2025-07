Hoy No Circula miércoles 2 de julio: Los autos que descansan en el Valle de México

Este miércoles 2 de julio, el programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

¿Qué autos no circulan este miércoles 2 de julio?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este miércoles no podrán circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado rojo

Último dígito de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/cf8h63RpJS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 29, 2025

El horario de restricción es de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios mexiquenses de Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, entre otros.

Exentos del Hoy No Circula

Quedan exentos de la medida los siguientes vehículos:



Con holograma 0 y 00

Eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y de carga

De emergencia o servicios funerarios

Personal médico con tarjetón vigente

Vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad

Nuevos municipios del Edomex donde aplicará el Hoy No Circula

Desde el pasado martes 1 de julio, el programa se amplió para incluir 37 municipios adicionales del Estado de México.

En el Valle de Toluca entran Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio La Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec; mientras que en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se añaden Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco

Con esta inclusión, suman un total de 40 municipios mexiquenses que ahora aplican las restricciones adicionales del Hoy No Circula.

Lluvias intensas continúan por influencia de huracanes

Aunque el programa ambiental sigue sin modificaciones, las lluvias registradas desde el lunes 30 de junio han dejado afectaciones severas.

En Coacalco, varios autos quedaron varados y parcialmente sumergidos en avenidas como José López Portillo.

Lluvias afectan decenas de viviendas en la alcaldía Venustiano Carranza; agua sube hasta 50 cm [VIDEO] Las fuertes luvias del lunes 2 de junio provocaron que se inundaran decenas de casas en la colonia Moctezuma en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

Estas precipitaciones son consecuencia indirecta de huracanes que se desplazan por costas del Pacífico mexicano, los cuales incrementan la humedad y la inestabilidad atmosférica en el centro del país.

Hasta el momento no se ha declarado contingencia ni Doble Hoy No Circula, pero se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines de CAMe y de Protección Civil, además de extremar precauciones al conducir, sobre todo en zonas propensas a inundaciones.

