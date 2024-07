Así aplicará el Hoy No Circula este 3 de julio en el Valle de México

Las condiciones climáticas y ambientales en CDMX han sido adversas entre lluvias y altas temperaturas. Por este motivo ya se dio a conocer cómo aplicará el Hoy No Circula este 3 de julio y qué vehículos serán afectados por esta medida.

Para este miércoles la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), reveló cómo aplicará el Hoy No Circula y qué carros no tendrán permitido transitar por las calles en el Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Qué es el Hoy No Circula?

El programa de la CAMe conocido como Hoy No Circula establece diversas medidas ambientales para la circulación de los vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes.

Así la CAMe semanalmente publica un calendario donde se da a conocer qué autos tendrán que descansar y seguir las medidas necesarias para su circulación conforme su holograma o los dos últimos dígitos de sus placas.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 3 de julio?

Si planeas salir este 3 de julio, antes deberías checar si tu auto aplicará al Hoy No Circula del 3 de julio y aquellos que no podrán transitar por las calles este miércoles, según lo emitido por la CAMe.

Los vehículos mencionados a continuación tendrán que dejar de circular en el Valle de México del 3 de julio de 05:00 a 22:00 horas:

Placa 3 y 4

Engomado rojo

Holograma 1 y 2

¿Cuáles son las multas por no seguir el Hoy No Circula del 3 julio?

Según lo señalado en el Reglamento de Tránsito si infringues el Hoy No Circula este 3 de julio la multa puede llegar a ascender de 20 a 30 veces la UMA, lo que suma aproximadamente de 2 mil 74 pesos a 3 mil 112 pesos.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/JpTg6TzTKc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.