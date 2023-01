Caos en paradero de Indios Verdes por protesta de menor desaparecida

Por tercer día consecutivo, familiares y amigos protestan en la zona de baños del paradero del Metro Indios Verdes por la desaparición de la joven María Ángela Olguín, quien fue vista por última vez el pasado jueves en dicho lugar.

Con carteles de diferentes colores, los familiares y amigos de María Ángela protestan, mientras realizan un bloqueo en Insurgentes Norte, ocasionado caos vehicular este 21 de enero de 2023.

La joven de 16 años desapareció en los baños del paradero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX Indios Verdes mientras esperaba a su madre, quien había entrado a los sanitarios.

La madre le pidió esperar en lo que salía. Mientras se encontraba en el sanitario, la mujer escuchó a su hija gritarle “¡ma!, por lo que se apresuró a ver qué ocurría. No obstante, la joven ya no estaba en el lugar. Aunque marcó a su celular en varias ocasiones, María ya no contestó.

De acuerdo con los familiares, la joven vestía un pantalón azul marino, una playera con letras en la parte de enfrente y tiene un tatuaje pequeño con forma de corazón en uno de sus antebrazos.

Este es el tercer día consecutivo que familiares y amigos de María Ángela se reúnen y paralizan el tránsito en el paradero de Indios Verdes. A través de redes sociales se observan las largas filas que hay en las avenidas de Insurgentes Norte y Ticomán.

Investigan desaparición de menor en Indios Verdes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el viernes 20 de enero que ya investiga la desaparición de la adolescente, quien fue vista por última vez en las inmediaciones del paradero Indios Verdes.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, ya se inició una carpeta de investigación y se activaron los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante.