¡Con los lomitos no! Rescatan a perros y tortugas que vivían hacinados en CDMX

En la actualidad el maltrato animal es un delito que se busca erradicar, por ello, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a 40 animales en un domicilio en la alcaldía Xochimilco.

Rescatan a 40 animales que sufrían maltrato

De acuerdo con la SSC , se resguardaron a 43 perros, cinco tortugas y un cuyo que se encontraban hacinados en un inmueble en la colonia Tepalcatlalpan. Posteriormente fueron trasladados a un centro especializado para recibir atención médica y resguardo.

Además, se logró la detención de dos hombres quienes son investigados por el posible delito de maltrato animal y serán presentados ante el Ministerio Público quien determinará su situación legal.

Personal de FIDAMPU, en coordinación con policías de la @SSC_CDMX, rescató a 34 caninos, cinco tortugas y un cuyo, que se encontraban hacinados en un inmueble de la colonia Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco y detuvo a dos hombres, por la probable comisión del delito de maltrato… pic.twitter.com/C0AARQpylv — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 14, 2024

Maltrato animal en México

Una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) reveló que de todas las denuncias por maltrato animal que se hacen solo se castiga el 0.01%.

Según los datos del estudio “El maltrato animal y sus sanciones en México” 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de maltrato y aunque la legislación mexicana no reconoce los derechos de los animales si hay un marco jurídico que los protege.

Cabe destacar que en 27 de las 32 entidades hay leyes de protección o bienestar animal que establecen disposiciones para garantizar el trato digno a los animales, pero estas leyes no se cumplen debido a que no se denuncia o el personal que atiende las denuncias no esta bien capacitado. A pesar de que en redes sociales se han hecho muchas denuncias por maltrato animal, la mayoría de estas queda impune.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en el 69.8% de los hogares hay algún tipo de mascota, 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones son felinos y 20 millones son diversas mascotas pequeñas.

