Mejoró la calidad del aire y así se aplicará el Hoy No Circula este viernes 5 de abril

El viernes 5 de abril la calidad del aire ha mejorado en la Ciudad de México y te contamos cómo aplicará el Hoy No Circula. De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, el aire es aceptable/regular en el Valle de México, algo que no se veía desde hace varias semanas.

Gracias a esto, ya no hay riesgo de hacer actividades al aire libre. Significa que este viernes será un día idóneo para disfrutar de uno de los últimos días de Semana Santa y planear alguna salida sin preocuparse por la contaminación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hoy No Circula del viernes 5 de abril

Si bien el aire ha mejorado, esto no significa que todos los autos puedan circular. El programa del Hoy No Circula operará con normalidad en el Valle de México. A continuación te mostramos los autos que tendrán que quedarse en casa.



Los vehículos que no circulan el viernes 29 de marzo son los que tienen engomado azul, con terminación de placas 9 y 0, así como holgrama 1 y 2.

Hay que recordar que el programa se activa a las 05:00 am y termina hasta las 10:00 pm. En otras palabras, será durante la mayor parte del viernes 5 de abril. De igual manera, la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los 2 mil a los 3 mil quinientos pesos mexicanos, dependiendo de la gravedad de la falta.

¿#SabíasQue tu auto contamina y una de las medidas que puedes tomar para reducir la emisión de gases contaminantes en temporada de #ozono es usar el transporte público? 🚗 pic.twitter.com/PKRD1b39nP — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 5, 2024

Los municipios del Edomex en donde se aplica el Hoy No Circula

Por otro lado, hay que recordar que el Hoy No Circula aplica en toda la Ciudad de México, así como en los 18 municipios del Estado de México que colindan. Se trata de:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Así que si vives en alguno de estos municipios o en alguna alcaldía de la CDMX, recuerda respetar el programa del Hoy No Circula para evitar cualquier multa.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.