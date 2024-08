Y en plena quincena: Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex el viernes 30 de agosto

¡Que no te multen! El programa Hoy No Circula no perdona ni en fines de semana y mucho menos en quincena, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) cuenta con un calendario establecido por día y por engomado para reducir los gases contaminantes en el Valle de México.

De acuerdo con la misma CAMe, este último viernes de agosto del 2024 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se mantendrá vigente el programa de circulación, el cual en caso de omitirse te podría hacer acreedor a una multa de miles de pesos y el paso por el corralón.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles en relación a cómo aplica el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, así como los autos que quedan exentos a este programa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hoy No Circula viernes 30 de agosto

Dentro del calendario establecido por las autoridades del Valle de México, el Hoy No Circula de este viernes 30 de agosto aplica para los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 y que cuenten con holograma 1 y 2.

La CAMe señala que este programa de circulación aplica a partir de las 5:00 y se mantiene vigente hasta las 22:00 horas, por lo cual es un amplio periodo de afectaciones vehiculares tanto en CDMX como en el Edomex .

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/u16IzlPYSr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 25, 2024

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Como bien se mencionó anteriormente en caso de que las y los conductores hagan caso omiso al Hoy No Circula, las personas se pueden hacer acreedoras a una multa económica que va de los 2 mil 171.4 y los 3 mil 257.1 pesos dependiendo el caso del infractor.

De igual forma, es importante señalar que la policía de tránsito está facultada en remitir el vehículo al corralón de rigor, lugar en el cual se deberá realizar el pago de la multa correspondiente.

Autos exentos al Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Pese a las restricciones de movilidad por el Hoy No Circula que aplica en la Ciudad y Estado de México, existen una serie de automovilistas que quedan exentos al mismo. Estos son:



Vehículos con holograma 0 y 00 que aparezcan en el listado anterior

Motocicletas

Híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Recuerda que los únicos municipios del Estado de México en donde aplica el programa Hoy No Circula, son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.