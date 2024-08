Autos que descansan por el Hoy No Circula del 29 de agosto

Las prisas a veces nos obligan a agarrar las llaves de nuestro carro y usar nuestro automóvil, sin embargo, antes deberías verificar si tu auto deberá respetar el programa del Hoy No Circula del 29 de agosto que aplica a la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula del 29 de agosto?

Si vas a salir este jueves respira 2 minutos y verifica el engomado de tu auto, los últimos digitos de placa y el holograma.

El Hoy No Circula del 29 de agosto señala cuáles son los vehículos de la CDMX y Edomex que no podrán circular conforme lo siguiente:

Engomado verde



Terminación de placa 1 y 2



Holograma 1 y 2

Recuerda que el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplicará de de las 5:00 horas y termina a las 23:00 horas.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/u16IzlPYSr — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 25, 2024

Calendario completo del Hoy No Circula

Si no conoces que día no te toca transitar por las calles el programa del Hoy No Circular ya reveló que autos no circularán en los siguientes días:

Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6



Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8



Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4



Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2



Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

