Evita multas: Así aplicará el Hoy No Circula este viernes 29 de diciembre

¡Que no te multen en fin de año! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartió a través de sus redes sociales el calendario del Hoy No Circula que aplicará este último viernes del 2023, en el cual un sector de la población no podrá transitar con vehículo por temas reglamentarios.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, este programa que ayuda a evitar la emisión de gases contaminantes, aplica tanto para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) en horario específico.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre cuáles serán los autos afectados por el programa Hoy No Circula de este viernes 29 de diciembre, el cual será el último del año 2023.

Hoy No Circula viernes 29 de diciembre

Las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México señalaron que los autos que cuentan con restricciones para circular este viernes por el Hoy No Circula son aquellos que cuenten con las siguientes características en conjunto:



Autos con engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Vehículos con holograma 1 y 2

Recuerda que las restricciones por el Hoy No Circula del viernes 29 de diciembre aplican desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche tanto en la capital de la República Mexicana como en el Estado de México.

Autos exentos al Hoy No Circula

Pese a que este programa se lanzó con la finalidad de reducir los gases contaminantes en la Zona Metropolitana y el Valle de México, es importante hacer mención que hay autos que quedan exentos al Hoy No Circula.

Estos automóviles son:



Vehículos con holograma 0 y 00

Quienes tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico

Motocicletas

Híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Unidades que funcionen con gas natural

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Actualmente la multa por no respetar el programa Hoy No Circula, contempla una multa que puede ir de los 2 mil 74 hasta los 3 mil 112 pesos dependiendo el caso del infractor, además de que amerita corralón, lugar en el cual se deberá pagar la infracción correspondiente.

Pese a ello, es vital señalar que a partir de febrero de 2024 esta multa puede variar dependiendo de la modificación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

