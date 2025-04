Hoy No Circula sabatino para el 26 de abril 2025 en CDMX y Edomex

Para el sábado 26 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX) operará con sus restricciones habituales, ya que la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono que se activó el viernes fue desactivada posteriormente, por lo que no habrá Doble Hoy No Circula este día.

El Hoy No Circula es una medida con la que se busca mejorar la calidad del aire. Desde su implementación en 1989, ha sido fundamental en la política ambiental, con la versión sabatina iniciando en 2008.

En adn40 te decimos cómo operará el programa sabatino este 26 de abril 2025, de acuerdo con las medidas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Qué vehículos no podrán circular este sábado?

No podrán circular los vehículos con:



Holograma 2

Holograma 1 con terminación de placa par (0, 2, 4, 6, 8)

El programa aplica de 5:00 a 22:00 horas. La restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula sabatino?

Vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos

Vehículos de emergencia, transporte escolar y personas con discapacidad, entre otros autorizados

¿Cómo puedo saber si hoy mi auto tiene restricción para circular?

Puedes consultar si tu auto tiene restricciones para circular visitando el sitio oficial de la Ciudad de México: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ . Solo necesitas ingresar el holograma y el último dígito de la placa de tu vehículo.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.

