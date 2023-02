Hoy No Circula Sabatino: Qué autos descansan este 4 de febrero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula sabatino se implementa para evitar que se generen contaminantes en el aire y partículas que puedan dañar la salud de los habitantes del Valle de México; transitar con tu auto cuando te corresponde la suspensión te hace acreedor a una multa por lo que es importante tener en cuenta cuáles automóviles no deben circular para evitar infracciones.

¿Cuáles autos entra en el Hoy No Circula sabatino este 21 de enero?

Según lo establecido por la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula sabatino para este 4 de febrero y por tratarse del primer sábado del mes, en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) deben descansar todos los vehículos con holograma 1 con terminación de placa NON, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9.

Recordemos que los automóviles con holograma 2 no circulan todos los sábados, sin importar su último número de placa.

De acuerdo con la CAMe, los horarios que establece el programa Hoy No Circula sabatino es de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas de este 4 de febrero.

🌞¡Buenos días! ☕️

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los holograma 0 y 00 quedan EXENTOS.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 #FelizSábado pic.twitter.com/sDVfNkiB0a — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 5, 2022

Autos que quedan exentos del Hoy No Circula sabatino

Quedan exentos del programa Hoy No Circula sabatino los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

También los automóviles:



Personas con discapacidad.

Transporte escolar.

Camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Automóviles de Protección Civil.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Para leer: ¿Por qué autos híbridos y eléctricos están exentos del Hoy No Circula?

Multa por no respetar el programa Hoy No Circula Sabatino

Los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula sabatino recibirán una multa de tránsito que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual fue actualizada para este 2023 y entró en vigor este 1 de febrero, por lo que es equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula Sabatino?

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula sabatino:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozába.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Por si te interesa: Este es el calendario de verificación vehicular CDMX 2023

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.