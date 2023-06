Ola de calor: ¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula este 20 de junio?

La onda de calor sigue causando estragos en todo México, además de generar problemas de golpes de calor , también eleva los índices de contaminación, aunado a ello, el calor dentro de los automóviles puede ser mortal, es por ello que se exhorta a la población a usar lo menos posible el autómovil para evitar una contingencua ambiental. Aquí te decimos cómo funcionará el Hoy No Circula para este 20 de junio.

¿Qué autos descansan los martes según el Hoy No Circula?

Recuerda que los martes deben quedarse en casa los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 holograma 1 y 2, como ya lo sabes, los vehículos excentos son los de holograma cero y doble cero, así como los vehículos de emergencia el horario de aplicación es de 5:00 horas hasta las 22:00 horas del martes..

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula en Edomex?

El Hoy No Circula aplica en los 18 municipios que conforman la Zona Metropolitana, es decir: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz,

Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

¿Cuál es la multa por no acatar el Hoy No Circula en CDMX?

La multa por no acatar el Hoy No Cirucla es de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), se traduce en una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos, además de corralón ya que este no cuenta como multa.

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

Recuerda que con el calor también se evapora la gasolina, es por eso que la Sedema recomienda cargar gasolina en dos horarios para tener los máximos beneficios; el primero de ellos es el lapso entre las entre 6:00 y las 9:00 horas y el segundo horario es de las 18:00 en adelante que es el que más se recomienda por se reduce la evaporación de la gasolina.

Las autoridades señalan que el factor que hace la diferencia es que entre más frío sea el ambiente, la gasolinaes más densa y por tanto, será más eficiente el rendimiento por litro.

