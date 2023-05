Hoy No Circula CDMX y Edomex este miércoles 3 de mayo

Para este miércoles 3 de mayo (Día de la Santa Cruz), el Hoy No Circula CDMX y Edomex, implementado por la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe) señala que no podrán transitar desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados de la entidad mexiquenses los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, con holograma 1 y 2.

¿Cuáles son los municipios dónde aplica el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios mexiquenses donde aplica el programa Hoy No Circula este 28 de abril de 2023:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

¿Qué autos de otros estados pueden circular en CDMX en el Hoy No Circula?

Recordemos que los autos provenientes de los estados que conforman la Megalópolis (Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala) podrán circular en la capital con las mismas restricciones que les aplica a los vehículos por el Hoy No Circula, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su entidad.

¿Cuál es el objetivo el Programa Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Multa en CDMX por no respetar el programa Hoy No Circula

Los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula en CDMX recibirán una multa de tránsito de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor este 1 de febrero, equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

Calendario de verificación 2023: Primer semestre

La Sedema capitalina publicó en la Gaceta Oficial de la capital del país el Programa de Verificación Vehicular CDMX para el primer semestre de 2023, el cual entró en vigor el 9 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de este año.

El calendario de verificación vehicular CDMX de los vehículos matriculados en la capital seguirá aplicándose de acuerdo con el color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación de la unidad, y en mayo corresponde el trámite a los autos con engomado verde con último dígito 1 y 2, o azul con último dígito 9 o 0.

El calendario de verificación vehicular CDMX de los vehículos matriculados en la ciudad será de acuerdo con el color del engomado.

