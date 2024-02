¿Regresó el doble Hoy No Circula este 27 de febrero? Esto sabemos

Tras tres días de contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, la contaminación disminuyó pero se mantienen el sistema anticiclónico, las altas temperaturas y el viento débil que provocan que se acumule la polución, por esta razón te contamos si volvió a aplicarse el doble Hoy No Circula para este martes 27 de febrero del 2024.

¿Qué autos descansan el martes 27 de febrero?

De acuerdo al sistema de monitoreo atmosférico de la CAMe, el 26 de febrero se alcanzó un máximo de concentración de 120 puntos, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal este 27 de febrero, es decir, no podrán circular los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 de las 5:00 a las 22:00 horas.

El #HoyNoCircula del martes 20 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Hoy No Circula en Edomex

Cabe recordar que esta restricción aplica para 18 municipios del Edomex que son parte de la Zona Metropolitana, aunado a que son parte de la Megalópolis.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán





Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán





Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz





Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Aunque es un programa ambiental el programa Hoy No Circula no aplica para todos los automóviles pues los vehículos que tengan holograma 0 y 00 pueden circular todos los días, excepto cuando se activa el doble Hoy No Circula. Otros autos excentos son los híbridos, eléctricos, que tengan placa de discapacidad y los vehículos operativos con servicios de emergencia o funerarios.

¿Me pueden detener por no respetar el Hoy No Circula?

De acuerdo al reglamento de tránsito de la Ciudad de México, no respetar el Hoy No Circula es una falta administrativa y solo te pueden detener los agentes de tránsito. Los vehículos que circulen el día que no les corresponde, serán llevados al depósito vehicular.

Posteriormente el propietario deberá pagar una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

