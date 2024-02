Mejora la calidad el aire; así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes

En los últimos días se registró un aumento en los índices de contaminación ambiental y se activó la contingencia ambiental en el Valle de México, tras dicha situación la Secretaría del Medio Ambiente (Sedeña) dio a conocer cómo aplicará el Hoy No Circula este lunes 26 de febrero de 2024.

¿Qué autos descansan el lunes 26 de febrero?

De acuerdo con la Sedema, los índices contaminantes bajaron así que los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6 no podrán circular este lunes 26 de febrero de 2024 de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Cabe destacar que los autos que circulen el día que les toca descansar serán retirados de la vialidad y llevados al depósito vehicular. Posteriormente, el dueño del auto deberá pagar una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir entre 2 mil y 3 mil pesos.

Cuándo se suspende el Hoy No Circula

Cabe destacar que la autoridad ambiental puede suspender el Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales o si la calidad del aire no representa un riesgo para la población.

Calendario de verificación vehicular en 2024

Todos los automóviles que circulan en la Ciudad de México y en el Estado de México deben verificar sus vehículos dos veces al año. Este es el calendario de verificación 2024:



Engomado amarillo con último dígito numérico de la placa: Enero y febrero

Engomado rosa con último dígito numérico de la placa: Febrero y marzo

Engomado rojo con último dígito numérico de la placa: Marzo y abril

Engomado verde con último dígito numérico de la placa: Abril y mayo

Engomado azul con último dígito numérico de la placa: Mayo y junio

Daños a la salud por contaminación ambiental

Los altos niveles de contaminación son dañinos para toda la población, especialmente para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios. Por ello se recomienda que durante los periodos de mayor concentración de contaminantes se debe usar cubrebocas.

Estos son algunos de los síntomas por exposición a la contingencia ambiental:



Irritación en ojos, nariz y garganta

Dolor de cabeza

Reacciones alérgicas

Infecciones en vías respiratorias

Eventos agudos isquémicos

Crisis de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica

En #TemporadaDeOzono todos podemos ayudar a mejorar la calidad del aire:

